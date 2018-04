Museo Commerciale, Rossi: «Semplicemente spettacolare» (FOTO)

«Ho incontrato il Presidente della Camera di Commercio, Antonio Paoletti e abbiamo visitato insieme il Museo Commerciale di Trieste che è semplicemente spettacolare». Così dichiara l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi sul suo profilo Facebook in occasione della visita.

«Pannelli e ritratti che riassumono la storia della Camera di Commercio, pubblicazioni, libri inediti ed edizioni storiche sui movimenti marittimi nei porti dell'Austria-Ungheria. Il prezioso volume del 1841 con il catasto di tutti gli edifici della Trieste Ottocentesca».

«Carte topografiche, strumentazioni per i controlli delle merci, un'intera parete che riproduce l'Adriatico, "punteggiato" con i 13 fari progettati, costruiti e gestiti dalla Camera di Commercio. Il grande modello della Lanterna Triestina, opera dell'architetto Pertsch nel 1821. Ritratti di varie personalità che hanno dato un enorme contributo alla crescita della Città, anche dopo la loro scomparsa con i loro lasciti testamentari».

«Meridiane, orologi, targhe metalliche che suggeriscono le sfaccettature dell'economia triestina. Per non parlare della Corbeille che l'architetto Pulitzer disegna nel 1928 per la Nuova Borsa. E questo è solo un piccolo assaggio dei contenuti di questa mostra. Insomma..... come starebbe bene tutto questo nel Grande Attrattore Culturale Transfrontaliero del PortoVecchio....».