Cambio del martello al Rotary Trieste Nord: Paola Pavesi è la nuova presidente

Martedì 26 giugno 2018 si è tenuto il passaggio delle consegne del Rotary Trieste Nord fra il Presidente uscente Fulvio Zorzut e l’entrante Paola Pavesi.

È la prima volta per un’elezione femminile in questo sodalizio.

Nel corso della serata, Zorzut ha ricordato i principali service dell’anno: il restauro della statua di San Giusto, il Premio Speciale “Trio Trieste” ACM, la borsa di studio di ingegneria navale; il sostegno ai frati di Montuzza; la rappresentazione teatrale dei soci a Palmanova, la fornitura di farmaci al St. Albert Hospital, Zimbabwe.

Ed ancora, in collaborazione con i Rotary giuliani: il concerto di Natale in Sant’Antonio Nuovo; l'arredo della mensa del convento di Montuzza e per gli indigenti della S.Vincenzo di Muggia; il 2° Ryla Junior 2018 a Trieste, seminario di formazione per studenti liceali, nonchè il restauro della Fontana dell’Amazzone, nel Parco di Miramare grazie al sostegno della Fondazione Casali.