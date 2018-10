Nuova rotatoria in arrivo in piazza Volontari Giuliani

In arrivo una nuova rotatoria in piazza Volontari Giuliani e tre attraversamenti pedonali protetti lungo la via Giulia, in corrispondenza delle vie Zovenzoni, Galilei e Kandler. È stato infatti approvato oggi, 11 ottobre, dalla Giunta comunale di Trieste il progetto esecutivo che prevede un investimento di quasi 435 mila euro.

“La rotonda di piazza Volontari Giuliani in via Giulia diventerà uguale a quella all'altezza del Giardino pubblico, davanti all'ex Caffè Firenze, oggi Banca Unicredit” -ha detto il sindaco Roberto Dipiazza- che ha invitato i cittadini ad “avere ancora un po' di pazienza, adesso andiamo in gara e presto partiranno il lavori che rivoluzioneranno in meglio via Giulia, anche con dei passaggi pedonali protetti, che valorizzeranno una zona che non abbiamo mai dimenticato”.

“Con un investimento di quasi 435 mila euro, concordato con l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti – ha spiegato l'assessore comunale alla Città e Territorio, Urbanistica e Ambiente Luisa Polli- il progetto esecutivo approvato oggi dà soluzione alla sicurezza e alla mobilità in un ampio tratto della via Giulia, anche attraverso una serie di passaggi pedonali protetti, delle aiuole verdi che miglioreranno la vivibilità della zona, nonché con l'ampliamento dei marciapiedi dello stesso tratto in prossimità della rotonda, che consentiranno una migliore fruibilità e benefico di negozianti, esercenti e cittadini della zona”. “Questo è solo il primo degli interventi previsti su via Giulia -ha concluso l'assessore Polli- in quanto auspichiamo un ulteriore prossimo finanziamento regionale per completare ulteriormente l'opera fino alla rotonda del Boschetto”.