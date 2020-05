La Rotta Balcanica in fermento, altri 50 migranti fermati sul Carso

Rintracciati stamattina cinquanta migranti irregolari, la Polizia di Frontiera ha individuato diversi gruppi a Basovizza, Fernetti e in altre zone del Carso, tutti maschi e di nazionalità afghana o pachistana. Tra questi alcuni minori, non è al momento noto il numero esatto perché sono in corso le procedure di identificazione e fotosegnalazione. Negli ultimi 10 giorni sarebbero stati rintracciati all'incirca 250 migranti sulla cosiddetta Rotta Balcanica. Nella mattinata di ieri ci sono stati altri 35 arrivi a Basovizza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.