Rotta balcanica, decine di migranti rintracciati tra il Carso e San Giuseppe

Sono più o meno una cinquantina i migranti rintracciati dalla Polizia dopo che nella mattinata di oggi 27 ottobre numerosi cittadini avevano segnalato il loro passaggio nella zona tra il Carso e San Giuseppe della Chiusa/Ricmanje. Secondo fonti della stessa Polizia, sarebbero stati fermati e portati in Questura dove sarebbero iniziate le procedure per l'identificazione anche a a fronte di possibili richieste di protezione internazionale. Al momento non si sa se nei due diversi gruppi rintracciati ci fossero minori.