Rotta balcanica sul Carso: rintracciati 35 migranti, nel gruppo anche tre minori

Sono 35 in totale i migranti di origine pakistana e afghana rintracciati sul Carso dalla Polizia di Frontiera e dal personale della Questura di Trieste nella giornata di oggi 2 maggio. Il rintraccio è avvenuto questa mattina verso le 7 in due zone distinte. Il primo gruppetto di 12 persone è stato fermato nei pressi di Fernetti, mentre le altre 23 persone sono state rintracciate tra Montedoro e l'area dello stabilimento della Wartsila, in comune di Dolina. Nel gruppo anche tre minorenni. Tutti sono stati portati a Fernetti dove sono in corso le operazioni di rito. Con i 35 di oggi salgono a 160 gli arrivi che, in base alle visite del 118, sarebbero arrivati in provincia di Trieste nell'ultima settimana.

