Trasportavano illegalmente due minori, arrestata coppia di passeur

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina una coppia residente a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. I due sarebbero entrati in territorio italiano attraverso l'ex valico confinario di Pese e sul sedile posteriore dell'autovettura sulla quale viaggiavano, gli agenti della Volante del Commissariato di Duino Aurisina avrebbero trovato due maschi minorenni di origine egiziana.

I due fermati, che sono stati liberati come disposto dal PM di turno, vivono sulle sponde del lago di Garda ma sono originari della Slovacchia e della provincia di Trento. Il primo (P.C. le iniziali) è nato nel 1977 nel paese dell'Europa orientale mentre la seconda è cittadina italiana nata nel capoluogo trentino nel 1986. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, i minori sono stati affidati a una struttura specifica d’accoglienza.

Gli ultimi casi in provincia di Trieste

Non è il primo caso di arresti con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nelle ultime settimane, complice anche l'intensificazione della rotta balcanica - che ha destato l'interesse anche del ministro degli Interni, Matteo Salvini il quale ha paventato l'ipotesi di barriere fisiche sul confine tra Italia e Slovenia - sono diversi gli episodi che hanno contraddistinto l'operatività delle forze di polizia, portando all'arresto di numerose persone.