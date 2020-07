Rotta balcanica: rintracciata una decina di migranti, due riammessi in Slovenia

Questa mattina la Polizia di frontiera ha rintracciato a Basovizza e nella zona di via Flavia una decina di migranti provenienti dalla Rotta balcanica. I due gruppi distinti sono composti da persone provenienti dall'Afghanistan e dal Pakistan e tra loro ci sono quattro minorenni. Sono stati presi in carico dalle autorità competenti. Nella giornata di ieri la Polizia di frontiera di Trieste, come confermato dalle fonti di polizia slovena, ha riammesso nel paese confinante due cittadini di origine pakistana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre per quanto riguarda il report del Dipartimento di Polizia di Capodistria, nella giornata di ieri sono stati nove i migranti fermati. Tre persone di origine pakistana sono state fermate nei pressi di Sesana. Tre cittadini turchi sono stati intercettati nei pressi del valico tra Slovenia e Croazia di Rakitovec, in Ciceria ed infine, tre cittadini iraniani sono stati rintracciati nella zona di Šmarje.