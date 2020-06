Rotta balcanica, una sessantina di migranti rintracciati a Dolina

Nel corso della mattinata la Polizia di Frontiera ha rintracciato nel territorio di Dolina una sessantina di migranti provenienti dalla cosiddetta Rotta balcanica. I gruppi di uomini, tutti di nazionalità afghana e tra i quali ci sono anche alcuni minori, è stato individuato a più riprese e tutti sono risultati essere in buone condizioni di salute. Tutti i migranti - la cui richiesta di protezione internazionale è al vaglio delle forze dell'ordine - sono stati presi in carico dalla Polizia di Frontiera e dalla Polmare. La maggior parte è stata condotta a Fernetti per il consueto triage sanitario a cura del personale del 118 chiamato sul posto.

