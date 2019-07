Si dirigevano a piedi verso Trieste, fermati altri 25 migranti

In totale sono 50 i migranti giunti a Trieste nella giornata di oggi 13 luglio. Dopoo il rintraccio di 25 richiedenti asilo in zona Opicina, nel primo pomeriggio ne sono stati fermati altrettanti, questa volta nei pressi del bivio ad H. Come spesso accade quando riescono ad oltrepassare il confine di Basovizza, i migranti si sono diretti verso il centro, camminando lungo la strada che dal paese del Carso conduce verso il capoluogo regionale.

Immediato quindi il dispositivo predisposto dalla Questura di concerto con la Polizia di Frontiera e con tutte le altre Forze di Polizia nei confronti delle 25 persone. Gli stranieri (di nazionalità pakistana, algerina, marocchina e turca) sono stati accompagnati con un mezzo della Trieste Trasporti presso la Polmare per le operazioni di fotosegnalamento e gli accertamenti relativi alla loro posizione sul territorio nazionale. Al momento non si conosce ancora la loro volontà o meno di richiedere la protezione internazionale.