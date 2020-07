La Rotta balcanica continua, rintracciati 35 migranti tra Dolina e il Carso

A differenza delle parole spese dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, la Rotta balcanica in direzione dell'Italia continua. Oggi 15 luglio verso le 8 del mattino sono stati rintracciati tra il territorio di Dolina e il Carso altri 35 migranti di cui 31 di nazionalità afghana e quattro provenienti dal Pakistan. Tre sono stati portati in ospedale per accertamenti sanitari dal personale del 118 che li ha visitati una volta condotti presso il centro di Fernetti. Nel gruppo si contano 13 minori.

