Rintracciati 30 migranti, più di 20 verranno trasferiti in altre province

Questa mattina la Polizia di Frontiera Terrestre ha rintracciato un gruppo di 21 cittadini di origine pakistana e un bengalese nella zona della val Rosandra, tra Bagnoli e Dolina. Tutte le 22 persone, tra le quali ci sarebbe un minore, hanno espresso la richiesta di protezione internazionale e, secondo fonti della Questura e come disposto dalla Prefettura, verranno trasferiti in altre province d'Italia. Al momento non si conosce ancora la loro destinazione, né l'età dei 21 maggiorenni.

Il secondo rintraccio

L'Arma dei Carabinieri invece, questo pomeriggio poco dopo le 14 ha rintracciato un altro gruppo di migranti, questa volta in via dell'Istria. In questo caso sono otto le persone fermate dai militari, cinque di nazionalità algerina e tre provenienti dal Marocco. Tutte le 30 persone sono state trasportate, rispettivamente alla caserma di Fernetti e agli uffici della Polizia Marittima presso lo scalo portuale del capoluogo regionale, per le prime operazioni relative alla trattazione giuridica e le consuete operazioni di foto segnalazione.

Questo di oggi 16 luglio è l'ennesimo rintraccio di migranti nelle ultime settimane, dopo l'aumento del flusso relativo alla rotta balcanica che dalla zona al confine tra Bosnia e Croazia, raggiunge prima la Slovenia e in ultimo, l'Italia.