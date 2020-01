Ruba un'auto a Trieste, senza patente e senza pagare il pedaggio

Ruba in un appartamento a Trieste, oggetti di valore, contanti e le chiavi di una macchina: decide di rubare anche quella ma per scappare non paga il pedaggio autostradale, la Polizia lo ferma e scopre che oltre ad essere un ladro è anche senza patente di guida. Rocambolesco arresto di un 24enne originario di Livorno, nella notte tra sabato e domenica scorsa sull'autostrada A23, all'altezza del casello di Ugovizza-Tarvisio.

I fatti

Era la sera dello scorso sabato, 11 gennaio, quando una pattuglia della polizia stradale ha fermato un giovane uomo di 24 anni alla guida di una Ford Fiesta perché non aveva pagato il pedaggio autostradale. Una volta chieste spiegazioni, l'uomo ha ammesso di non aver mai conseguito la patente di guida e che, oltretutto, la vettura non era nemmeno sua. Dopo un rapido controllo, gli agenti sono risaliti alla vera proprietaria del veicolo, una donna di Trieste, che ha ammesso di essere stata vittima proprio la sera stessa di un furto in appartamento, durante il quale i ladri avevano preso anche le chiavi della macchina e la stessa auto. Ad accertare i fatti sono stati gli agenti della sottosezione di Amaro. Dopo un controllo, all'interno della Fiesta è stata recuperata parte della refurtiva, tra cui gioielli, materiale fotografico e contanti.

Il 24enne è stato arrestato per le ipotesi di reato di ricettazione e furto e poi accompagnato nel carcere di Udine.