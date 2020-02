Ruba il bancomat al centro commerciale e fa shopping per 2000 euro

Aveva sfilato la carta bancomat dal borsello di una 81enne di Gorizia, per poi fare spese per circa 2mila euro. Si tratta di una 45enne di nazionalità bulgara, identificata e denunciata dai carabinieri della stazione di Aiello per le ipotesi di reato di borseggio, furto e utilizzo indebito di carta di pagamento. Decisive nelle indagini le immagini di video sorveglianza del luogo dove si sono verificati i fatti.

Il fatto

Il borseggio è avvenuto agli inizi di febbraio, all’interno del centro commerciale “Palmanova Outlet Village". Prima che la derubata potesse bloccare il bancomat l’autrice del furto ha effettuato quattro diversi prelievi da 250 euro e successivamente ha acquistato merce per un valore complessivo di altri mille euro circa.

Identificata

Tre giorni dopo gli episodi criminosi la donna è stata controllata dai colleghi della stazione di Basovizza, in prossimità del confine italo-sloveno di Fernetti. A bordo della sua vettura sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento di marca, telefoni cellulari e circa 3mila euro in contanti, reputati frutto di provenienza illecita. Alcuni di quei beni erano stati acquistati proprio all’Outlet Village di Aiello con il bancomat dell’anziana di Gorizia. La merce è stata sequestrata e restituita ai legittimi proprietari.