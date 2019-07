Ruba in casa, poi sorpresa dai proprietari: ladra ancora a piede libero

Un furto in appartamento in pieno giorno, ossia nel pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno. Una donna è entrata in una casa privata di via Monte Peralba, attraverso una porta finestra aperta. I proprietari stavano riposando sul divano quando si sono trovati davanti la ladra, che aveva sottratto dalla borsetta della padrona di casa il portafoglio per poi scappare da dove era entrata. Nonostante le ricerche di una Volante della Polizia, subito allertata, la donna è ancora a piede libero.