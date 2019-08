Furto e danni alla PAM di viale Miramare: denunciato 31enne

Ruba cibo nascondendolo nello zaino, poi danneggia una lastra in plexiglass ed un cartellone pubblicitario: è successo alla PAM di viale Miramare. Denunciato un uomo di 31 anni con iniziali A.A., cittadino moldavo, che era stato notato dal personale del negozio mentre sottraeva dei prodotti dagli scaffali introducendoli nel suo zaino, per poi tentare di varcare le casse senza pagare. All’uscita è stato fermato ed è stato richiesto l’intervento della Polizia. La lastra e il cartellone sono stati danneggiati prima dell’arrivo della volante, poi gli agenti intervenuti hanno accertato che la persona aveva asportato degli articoli per il valore complessivo di circa 14 euro. Scattata quindi la denuncia per furto e danneggiamento.