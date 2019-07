Ruba detergenti in via Ghega: nei guai 26enne

Ruba in drogheria, poi viene scoperta e denunciata. È successo ieri mattina: la Polizia di Stato ha denunciato per furto una cittadina bulgara, T.O., di 26 anni e residente in città. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è uscita da un negozio di via Ghega ed è scattato l’allarme antitaccheggio. È stata fermata all’esterno dalla responsabile dell’esercizio commerciale e nella sua borsa sono stati trovati alcuni prodotti per l’igiene personale per un valore di 24 euro, prelevati poco prima dagli scaffali. Il personale della Volante l’ha identificata e, dopo le formalità di rito, l'ha denunciata.