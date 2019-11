Cronaca / Viale XX Settembre

Finge di provare una giacca all'Oviesse e tenta il furto: nei guai un 40enne

Denunciato dalla Polizia per furto aggravato in concorso. L'uomo era anche in stato "alterato", motivo per cui è stato sanzionato. Con lui due complici, che si sono dati alla fuga. E'successo in viale XX Settembre