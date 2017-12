Ruba l’auto e si cappotta in via Giulia: ferito il ladro

Incidente in via Giulia: auto cappottata e un ferito a Cattinara

„ Risvolti inattesi nell'incidente di ieri, 24 dicembre, avvenuto in via Giulia verso le 20:45. Secondo quanto dichiarato dalla proprietaria G.S., l'auto che si è cappottata, una Ford Fusion, le è stata rubata in via Settefontane, dove era parcheggiata. In seguito il ladro, che risulterebbe essere anche senza patente, l'ha guidata fino al luogo dell'incidente dove ha colpito un'auto parcheggiata in doppia fila e subito dopo, durante il cappottamento, le altre auto parcheggiate regolarmente a lato della strada.

«La macchina non era nuova, ma c'era...» sottolinea la proprietaria che inevitabilmente fa emergere l'amarezza per il furto subito.

Il ladro sarebbe una persona già nota alle forze dell'ordine per episodi simili.

