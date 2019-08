Ruba la pensione ad un'anziana: nei guai una 30enne

E' terminato con un arresto il blitz della Polizia Locale ad Altura avvenuto nella tarda mattinata di ieri, 1 agosto 2019. In manette L.G., 1989, arrestata per furto aggravato ai danni di un'ottantenne. Assieme alla donna, sorpresa in flagranza di reato, è stato denunciato il marito, G.S. del 1983, per aver concorso nel medesimo reato.

Il caso ha avuto inizio a seguito di una comunicazione fatta i primi di luglio dal personale dell'Asuits al comando della Polizia Locale, dove era stata segnalata la probabile sparizione dei ratei pensione della donna ottantenne, costretta a rivolgersi costantemente ai servizi di assistenza socio-sanitaria di Trieste per ottenere un sussidio con cui sfamarsi. Non essendoci stati comportamenti anomali da parte della donna, si è deciso di seguire la pista del furto. Da qui la denuncia agli operatori della Polizia Locale.

L'indagine e i fatti

L'indagine è partita dall'acquisizione di tracce video delle telecamere di sicurezza della banca dove la donna è solita effettuare prelievi. Dalle riprese è chiaramente visibile il volto di una giovane che accompagna la vittima allo sportello. Grazie ad alcune caratteristiche fisice e un piccolo tatuaggio sul dorso della mano, la giovane viene identificata in brevissimo tempo.

La fase investigativa successiva è il monitoraggio costante dei movimenti e delle frequentazione della sospettata, in attesa che la stessa ricontatti la vittima per il successivo prelievo bancario.

Il primo di agosto, giorno di accredito del rateo pensione, la donna e l'anziana vengono “agganciate” e discretamente pedinate da personale in borghese sin dentro la banca. Vengono osservate attentamente le fasi del prelievo e intercettati i loro dialoghi, sino al momento in cui le due si separano.

Una volta verificato che la vittima, a fronte di un prelievo di circa 800 euro, risulta essere in possesso di pochi spiccioli, gli investigatori procedono alla perquisizione personale e alla residenza della giovane. L'attività porta subito al rinvenimento delle banconote e al conseguente arresto.

La donna, dopo le formalità di rito, è stata condotta al Coroneo.