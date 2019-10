Ruba una moto e provoca incidente: "Gang del kalashnikov" ancora coinvolta

Denunciati dalla Polizia Locale altri membri della cosiddetta 'gang del kalashnikov'. Cinque in tutto le denunce a carico di alcuni giovani coinvolti, tra cui tre minorenni.

I fatti

Il 30.9.19 gli operatori della Polizia Locale sono intervenuti in via Frausin per il rilievo di un infortunio stradale successo quella notte. Lì è stato verificato che il conducente del motociclo Kawasaki Versys, dopo aver perso il controllo sbattendo contro due veicoli in sosta, si era allontanato dal luogo dell’incidente abbandonando il mezzo a terra. L’attività di indagine successiva al rilievo ha permesso sin da subito di accertare che il Kawasaki era stato rubato.

Le tracce

Gli operatori del Nucleo di polizia giudiziaria poi analizzato attentamente alcune tracce video di telecamere collocate lì vicino e due fotografie scattate da una residente svegliata di soprassalto dal fragore dello schianto; le immagini, seppur in campo lungo e con luce scarsa, hanno immortalato cinque giovani che nelle fasi immediatamente successive allo schianto, dopo aver collocato il motociclo sul cavalletto, si sono allontanate in direzione di campo San Giacomo tra urla e schiamazzi. Gli investigatori sono quindi riusciti a identificare con certezza due di essi, un cittadino rumeno e un nordafricano, entrambi minorenni.

Acquisendo ulteriori elementi a carico dei rimanenti tre individui, gli operatori hanno appurato che facevano parte del gruppo, salito agli onori della cronaca qualche giorno fa e gravitante tra piazza Goldoni, Scala dei Giganti e campo San Giacomo. I filmati hanno fornito inoltre indicazioni riguardo un veicolo che alcuni dei giovani del gruppo erano soliti utilizzare per gli spostamenti notturni. Il Nucleo di polizia giudiziaria ha quindi diramato l'informazione a tutte le pattuglie stradali e proprio una di esse in servizio serale - una decina di giorni dopo - ha intercettato l’autovettura: la successiva identificazione dei giovani a bordo e l'incrocio dei dati con quelli già in possesso ha consentito di identificare i tre individui mancanti. Si tratta di V.M (cittadino serbo di etnia kosovara) M.A. (triestino), entrambi di 19 anni, e un altro minore kosovaro. I cinque giovani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso, e il motociclo rubato è stato restituito al legittimo proprietario.