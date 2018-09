Ruba in un negozio per bimbi con la figlia in braccio, bloccato dai passanti e arrestato

Un uomo di origine georgiana di 42 anni regolarmente residente a Trieste ha sottratto oltre 300 euro di vestiti per bambini in un negozio di via Carducci sabato pomeriggio. Dopo aver scagliato il passeggino contro le commesse si è dato alla fuga lungo via Coroneo dove è stato fermato da alcuni passanti. L'arresto per "rapina impropria"