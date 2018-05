Rubano birra alla Pam e aggrediscono il vigilante: arrestati due minorenni

I Carabinieri della Stazione di via Hermet e della Stazione di Portonuovo, nella serata di ieri, hanno arrestato, in flagranza di reato, due ragazzi minorenni originari del Kosovo, ritenuti responsabili di rapina e lesioni personali.

I due ragazzi, in concorso con altra persona in via di identificazione, nel pomeriggio di ieri sono entrati all’interno del supermercato PAM di Roiano ed hanno iniziato ad asportare alcune lattine di birra dagli scaffali, nascondendole all’interno di uno zaino. I movimenti dei minorenni, però, non sono sfuggiti ad un addetto alla vigilanza del supermercato che li ha seguiti e tenuti d’occhio. Giunti alle casse, mentre un ragazzo si è messo in coda per pagare solo due bibite, gli altri due hanno cercato di uscire con lo zaino pieno di merce, senza pagare. In quel frangente, sono stati bloccati dall’addetto alla sicurezza ma, invece di fermarsi, lo hanno aggredito e colpito con un sacchetto di lattine alla testa, procurandogli una ferita ed un grosso ematoma, e sono fuggiti lasciando lo zaino e la refurtiva sul posto.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno prestato dapprima assistenza al ferito e, successivamente, hanno raccolto tutti gli indizi utili per identificare gli autori della rapina. Le ricerche, immediatamente avviate e continuate per oltre un’ora nel quartiere e nella città, hanno consentito di rintracciare due dei presunti autori del reato. Portati in caserma, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori, sono stati arrestati e associati ad un Centro di Prima Accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida. La merce è stata recuperata e riconsegnata al supermercato PAM.