Rubano gru da cantiere in Veneto e le portano a Trieste, denunciati tre ladri

Rubano tre grandi gru da cantiere in Veneto e le portano a Trieste in due aziende per lo stoccaggio e il recupero di materiale ferroso. Come riportato dai colleghi di Venezia Today, tre uomini, due dei quali 50enni e il terzo di 33 anni sono stati denunciati dai Carabinieri per furto aggravato. Due dei ladri sono risultati essere senza fissa dimora. Le gru erano state trafugate ad Ottava Presa, località vicina a Caorle.

I fatti

L'episodio risale allo scorso 12 settembre, quando un imprenditore caorlotto ha denunciato ai Carabinieri locali il furto dal proprio cantiere dei tre grossi macchinari in acciaio, utilizzati per lo stoccaggio di materiale ed attrezzatura edile. A sorprendere i militari erano state le dimensioni della refurtiva: i ladri dovevano infatti avere competenze e mezzi per poter asportare le gru, oltre ad aver già per le mani potenziali acquirenti.

Le indagini

I sospetti sono stati confermati dalle indagini, supportate anche dai colleghi dell'Arma di Trieste, che hanno portato all'individuazione dei responsabili, permettendo di sequestrare i macchinari all'interno delle due aziende del Triestino. Per i responsabili è scattata, inevitabile, la denuncia per furto in concorso.