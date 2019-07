Gretta: blitz dei ladri al distributore di benzina

Un furto di pochi spiccioli, poi la fuga in auto, è successo ieri mattina, 11 luglio, al distributore di benzina di Gretta. Due giovani hanno fatto rifornimento di carburante, poi uno dei due è entrato nell’ufficio per pagare mentre l’atro si è impossessato del contenitore contenente una trentina di euro. I due si sono allontanati verso Prosecco, una volta accortosi del furto, il benzinaio ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Indagini in corso.