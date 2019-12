Rubano 300 euro di profumi e tentano di scappare, denunciati due sloveni

Nella tarda mattinata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato in concorso due cittadini sloveni, A.S., nato nel 1974, e T.G. del 1992. I due hanno sottratto da un negozio di prodotti per l’igiene e per la cura della persona di piazzale Foschiatti, a Muggia, quattro confezioni di profumo per un valore di circa 300 euro.

Il proprietario si è accorto del furto e i due, nascosti i prodotti all’interno di un borsello, sono riusciti ad allontanarsi del locale e, approfittando delle tante persone presenti in zona per il mercatino zonale, sono scappate a bordo di uno scooter. Tramite il 112, sono state allertate le sale operative della Questura e del Commissariato di P.S. di Muggia e personale di questo Commissariato ha fermato i due in salita per Muggia Vecchia, intenti a raggiungere la Slovenia.

Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica.