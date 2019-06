Abbandonano uno scooter rubato e scappano, indagini in corso

Ieri in via dell'Industria nel rione di San Giacomo due giovani sono stati visti mentre abbandonavano il mezzo a due ruote su cui erano in sella, dandosela a gambe. Sul posto la Squadra Volante che ha appurato come lo scooter fosse stato rubato il giorno prima. In corso le indagini