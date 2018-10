Rubata Audi bianca in via degli Alpini a Opicina, l'appello sul web

L'appello arriva questa mattina attraverso la segnalazione di Rok Dolenc che sul gruppo facebook "Vivere Opicina e l'Altipiano" ha denunciato il furto, presumibilmente avvenuto questa notte, di un'Audi bianca modello A3, che sarebbe stata sottratta da "ladri esperti". Sono numerosi i furti di macchine che si registrano in tutto il territorio provinciale. Di seguito il testo dell'appello del signor Dolenc:

"Rubata vettura questa mattina presto presso villa Opicina via alpini 135. Audi A3 8p bianca. Se qualcuno ha notizie o ha visto e sentito qualcosa mi contatti subito. Avviso comunque che i ladri sono esperti in quanto non abbiamo visto ne sentito niente".