Restituita moto rubata, trovati dei proiettili all'interno

Lieto fine dopo il furto di un motociclo: il mezzo (un Yamaha YZF R6) era stato sottratto al proprietario lo scorso aprile, poi in luglio una segnalazione al Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale ha permesso di ritrovarlo dopo una breve e mirata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica. Il motociclo è stato quindi restituito al legittimo proprietario ed è stato assicurato alla giustizia il responsabile.

La storia

All'inizio di luglio è stata segnalata l'anomala presenza di alcuni pezzi di motociclo all'interno di un capannone in zona industriale. Gli investigatori dai numerosi pezzi sono riusciti a risalire non solo al poco comune modello del motoveicolo ma in pochissimo tempo sono riusciti anche a focalizzarsi su un furto perpetrato a Trieste nell'aprile di un anno fa. Comunicati gli sviluppi alla Procura, su sua delega procedevano alla perquisizione del capannone raccogliendo elementi che confermavano quanto precedentemente ipotizzato.

Trovati dei proiettili

Oltre ai pezzi di motociclo rubati, in un pacchetto di sigarette venivano trovati anche 5 proiettili calibro 7,65. Le indagini escludevano da qualsiasi coinvolgimento il proprietario del capannone e allo stesso tempo puntavano su un cittadino rumeno di 27 anni (Ojog Ionut Marinel), residente nella bassa friulana. In una fase successiva veniva individuato il suo domicilio in città ed un magazzino dalla cui perquisizione emergevano altri pezzi della moto rubata - motore compreso - montati sul motociclo di sua proprietà, simile al Yamaha ricercato. L'uomo veniva denunciato per ricettazione mentre tutto il materiale reperito – integro e di valore - ritornava al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza e la proprietà dei proiettili sequestrati.