Rubata una Opel Astra in via Orlandini tra mercoledì sera e ieri 1 Novembre. La segnalazione arriva attraverso la nostra posta di facebook. L'autovettura, del 2012 e targata EP394MG, era parcheggiata regolarmente all'altezza del civico 48. Ieri i proprietari si sono accorti che la macchina non c'era più.

L'appello a condividere.