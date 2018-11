"Il rumore del cielo", consegnato al sindaco il cd dedicato a Danilo Soli

​Consegna “ufficiale” oggi in Municipio al Sindaco Roberto Dipiazza del nuovo CD “Il Rumore del Cielo”, frutto della passione poetica di Gianluca Soli “sposata” con la creatività artistica e la voce dell'ormai mitico cantante nostrano Umberto Lupi che ne ha messo in musica le rime.

​Il CD, che comprende 16 canzoni per un totale di circa 80 minuti, verrà presentato al pubblico in forma di concerto,domani, sabato 1 dicembre, alle ore 20.30, alla Sala “Piccola Fenice” di via San Francesco 5, per l'organizzazione dell'Associazione Internazionale dell'Operetta, ma, come detto, gli autori hanno voluto consegnarlo in anteprima al Sindaco, nel corso di una festosa cerimonia che si è svolta nel tradizionale Salotto Azzurro, anche per illustrare al primo cittadino il significato e gli scopi benefici dell'iniziativa.

​Sia il CD che l'evento di domani sono infatti dedicati alla memoria di Danilo Soli, giornalista e noto musicofilo triestino, fondatore dell’Associazione Internazionale dell’Operetta, “il cui amore per l’arte ha legato, per sempre, l’amicizia di coloro che hanno fatto sì che questa idea diventasse realtà” come afferma il figlio Gianluca. E lo stesso ricavato della serata, cui parteciperà anche la tromba di Gino Cancelli, sarà devoluto alla Fondazione Danilo Soli a supporto delle attività dell'Associazione Internazionale dell’Operetta.

​Tutti questi intendimenti e sentimenti, dove si intrecciano il ricordo di Danilo Soli e un grande amore per la musica da parte di tutti i partecipanti, sono stati esposti al Sindaco Dipiazza nell'odierno cordiale incontro cui hanno partecipato, a fianco di Umberto Lupi e di Gianluca Soli, la vedova di Danilo, signora Graziella Soli, la presidente dell'Associazione dell'Operetta Marisa Pallini con la direttrice organizzativa Rossana Poletti, il maestro Gino Cancelli, familiari e amici.

Il Festival dell'Operetta

​Il Sindaco Dipiazza, dopo essersi vivamente complimentato per l'iniziativa e aver “omaggiato” gli Autori, con una “dedica” particolare a Lupi nel ricordo dei tanti e sempre affollati concerti patrocinati dal Comune e “vissuti” assieme in tutte le piazze di Trieste, nel corso di ormai tanti anni - “ma non diciamo quanti” hanno scherzato all'unisono Lupi e Dipiazza -, ha infine auspicato un possibile e quanto mai atteso rilancio del Festival dell'Operetta di Trieste “che vorremmo fortemente attuare – ha detto Dipiazza - nonostante i costi non proprio irrilevanti, basandosi su una adeguata pianificazione e pubblicizzazione anche nei paesi vicini”.

​La prevendita dei biglietti per il concerto (da 10 – 12 Euro) è in corso da TicketPoint (Corso Italia 6/c). Acquistabili anche un'ora prima dello spettacolo alla Sala “Piccola Fenice”. Sponsor della serata sono AfiCurci–Broker di assicurazioni e i Supermercati Zazzeron.