Ryanair riprende 5 collegamenti con Trieste Airport

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, oggi 2 luglio, ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Trieste, con il ripristino dei voli su Catania (operativi già dal 23 giugno con due frequenze a settimana) e l’inaugurazione della nuova rotta su Cagliari, attiva da oggi con due frequenze settimanali.

L’operativo per l’estate 2020 include anche Londra-Stansted (disponibile da oggi con due frequenze a settimana, aumentate a 3 in agosto). Domani verranno ripristinati i voli su Valencia, con 1 frequenza a settimana in luglio e 2 ad agosto, infine il collegamento con Bariverrà riattivato a partire dal 1 agosto con due voli a settimana.

Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, come confermano i recenti dati di traffico sul nostro sito. L’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani tra le mete più popolari, oltre al Bel Paese, ci sono sicuramente Regno Unito e Spagna.

Ryanair è lieta di ricominciare a collegare Trieste con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di trascorrere una piacevole vacanza alla scoperta di Trieste, città mitteleuropea per eccellenza, in cui si respira l'intreccio di tante culture, in grado di affascinare con i suoi caffè storici, l'arte, le eterogenee architetture e l'incantevole mare.

La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Trieste verso le altre regioni italiane, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee. L’operativo da e per l’aeroporto di Trieste include in tutto 5 rotte, di cui 3 nazionali – Catania, Bari e Cagliari - e 2 internazionali - Londra Stansted e Valencia.

“Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate 5 rotte da e per l’aeroporto di Trieste, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020 - ha dichiarato Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair. Il collegamento con Catania è già operativo e altri tre, tra cui la nuova rotta su Cagliari, lo saranno a breve. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

"Siamo particolarmente lieti di poter introdurre, in questa fase di ripartenza del traffico aereo passeggeri, la nuova destinazione Cagliari, che proseguirà anche durante la stagione invernale: crediamo che il lancio di questa rotta, oltre ai flussi estivi verso la Sardegna, possa stimolare anche arrivi e presenze turistiche nel Friuli Venezia Giulia - ha concluso Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport. Ryanair ha ripristinato tra luglio e agosto la quasi totalità dei collegamenti del Network da/per Trieste Airport, dando un importante contributo alla ripartenza del traffico aereo e fornendo pronta risposta alla voglia di viaggiare dei nostri passeggeri".