Saldi da favola per il Palmanova Outlet Village: +14% nei primi giorni

Continua la favola moderna proposta fra le vie dello shopping della “Land of Fashion”. I Village di Franciacorta, Valdichiana, Puglia, Mantova e Palmanova hanno dato il via alle settimane dedicate ai saldi. Sconti sul prezzo outlet fino al 70%. Già nei primi tre giorni di saldi le cifre sono importanti. Oltre 45 mila i visitatori, italiani ed esteri, che hanno scelto l’outlet friulano come meta speciale per il loro shopping, un trend in crescita del 14% rispetto allo scorso anno. Alberta Ferretti - Moschino, Iceberg – Paolo Pecora Siviglia, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, 346 Madison – Brooks Brothers le principali boutique frequentate in questi primi giorni di saldi. Abbigliamento sportivo con Nike, Diadora, Puma e Adidas-Reebok e accessori con Baldinini, Pollini, Fedon e Piquadro sono le categorie merceologiche che svettano fra i principali acquisti da parte della clientela.

«Un flusso importante di visitatori è accorso per i primi giorni di saldi all’Outlet – afferma Domenico Casagrande, center manager del Palmanova Outlet Village -. Molti gli italiani provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal vicino Veneto e considerevole anche il numero di stranieri. Slovenia, Serbia, Croazia e Austria le principali nazionalità registrate». Molti anche i pullman, in particolar modo dai paesi dell’Est Europa, e le comitive italiane giunte dalle regioni limitrofe. «Stiamo potenziando i contatti con i tour operator italiani e internazionali e attuando strategie mirate allo shopping tourism, specie attraverso accordi con i bus operator – continua Casagrande - . Il 2017 ha visto, infatti, un incremento importante (+18,65%) dei pullman giunti al Village rispetto all’anno precedente, con una quota che sfiora le mille unità. Il nostro obiettivo è proporci come meta turistica e mediante le sinergie con le realtà limitrofe contribuire a incrementare i flussi di visitatori in regione. Il 2018 - prosegue il direttore – vedrà altre importanti novità, la prima già a febbraio». Per chi a Natale ha ricevuto in dono la Gift Card “Land of Fashion”, queste settimane diventanto il momento migliore per dare il “fit” personale al proprio regalo. «Abbiamo lanciato a novembre – chiosa Cadagrande - il nuovo sistema di loyalty, utilizzabile in ogni outlet del Gruppo e il 2017 è stato per il Palmanova Outlet Village l’anno delle Gift Card con il +107,46% delle vendite registrate, oltre il 35% effettuate da novembre e dicembre».