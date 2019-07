Torna la Notte dei saldi, in centro a Trieste attese migliaia di persone

Nella notte dei saldi in programma sabato 6 luglio tutti gli esercizi pubblici potranno allestire i propri dehors nello spazio antistante ai locali gratuitamente. La notizia è stata data dall'assessore al Commercio del Comune di Trieste, Serena Tonel, durante la conferenza stampa di presentazione della notte che dà il la allo shopping estivo a prezzi ridotti. "L'idea è quella di agevolare le attività commerciali - ha spiegato l'esponente della Lega che ha preso il posto di Lorenzo Giorgi qualche settimana fa - e cercare di portare il più alto numero di persone in centro città. Grazie anche ad una campagna pubblicitaria a mezzo stampa, confidiamo in un afflusso consistente. Siamo sicuri che sarà una serata magica".

Gli eventi: si parte alle 19.30

Il Comune di Trieste, nelle parole della Tonel, ha "puntato ad attirare pubblico anche da fuori. In collaborazione con Radio Punto Zero infatti ci saranno moltissimi eventi collaterali alla Notte dei saldi". Durante la serata, che vedrà anche la chiusura del traffico veicolare delle strade ad alta densità commerciale, i presenti potranno partecipare a numerosi eventi dedicati ai bambini ma anche agli adulti.

La serata inizia alle 19.30 all'inizio di via Mazzini con un piccolo rinfresco offerto dalla famiglia Bosco, storica dinastia commerciale triestina che per l'occasione allestirà le vetrine del proprio supermercato di piazza Goldoni con oggetti della famiglia originaria del Trentino, in una sorta di celebrazione delle loro fortune mercantili. "Simbolicamente è un modo per celebrare la storia della città" ha concluso la Tonel. Spazio poi alla celebrazione della notte dei saldi con il lancio di circa 4500 palloni da spiaggia dalle finestre della sede di Radio Punto Zero in corso Italia. Ogni mezz'ora infatti la storica emittente lancerà sulla strada i gonfiabili, regalandoli alle persone accorse per l'evento.

Tango in piazza della Repubblica

Durante tutta la serata la possibilità di partecipare ai cosiddetti eventi "social". Radio Punto Zero infatti intende "stimolare le reazioni grazie alla possibilità di scattare dei selfie con i gadget, condividere attraverso Instagram e Facebook la propria serata che sarà accompagnata anche dalla musica di Mister Jake, dall'animazione di Barbara Pernar e Maria Musìl e ancora dal tango di strada a cura della GB Tango Academy in piazza della Repubblica".

Per quanto riguarda invece i dehors gratuiti, il loro allestimento sarà possibile fino alla fine del blocco del traffico, previsto dall'ordinanza temporanea fino a un'ora dopo la mezzanotte e comunque "fino al termine delle necessità". Non sono previste deroghe per la musica, che dovrà terminare a mezzanotte come ogni sabato.