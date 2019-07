Divieti, pedonalizzazioni e traffico, come muoversi in centro per la Notte dei saldi

Sabato 6 luglio a Trieste parte ufficialmente la stagione dei saldi estivi. Oltre agli eventi organizzati da Radio Punto Zero in collaborazione con il Comune di Trieste e la possibilità per i commercianti di allestire i dehors gratuitamente nello spazio antistante ai locali, uno degli aspetti che caratterizzerà la serata è quello relativo alle modifiche temporanee della viabilità, i limiti alla circolazione e i suoi orari e, infine, le arterie cittadine ad alta densità commerciale che per una sera diventeranno pedonali. Le migliaia di persone che si riverseranno in centro potranno passeggiare tranquillamente senza doversi preoccupare del traffico veicolare in molte vie cittadine. I

Divieto di transito, tutte le vie pedonali per una notte

ll divieto di transito per tutti i mezzi (trasporto pubblico compreso) scatterà dalle 19 di sabato e terminerà un'ora dopo mezzanotte in via Mazzini (tratto compreso tra le Rive e piazza Goldoni), in via Roma nel tratto tra via Machiavelli e corso Italia, in via Imbriani nel tratto compreso tra corso Italia e piazza san Giovanni, in via Reti (limitatamente alla corsa riservata agli autobus e ancora, in via Genova tra via Roma e le rive, in piazza Tommaseo, in via Canalpiccolo, in piazza della Borsa, in corso Italia, in via Diaz nel tratto tra via Mercato vecchio e via dell'Annunziata, in via Cadorna nel tratto tra via Felice Venezian e via Mercato vecchio, in via di Cavana nel tratto tra via Felice Venezian e via Madonna del mare, nella stessa Madonna del mare tra Cavana e via del Bastione, in via san Lazzaro tra l'area pedonale già esistente e via Valdirivo e in via della Zonta tra via Paganini e via Torrebianca.

I divieti di sosta: dove e per quanto tempo

Per quanto riguarda invece il divieto di sosta e di fermata con rimozione, le limitazioni verranno applicate dalle 15 di sabato fino a un'ora dopo mezzanotte in tutte le aree interessate dalla pedonalizzazione e viste poco sopra. Semplificando, non si potrà parcheggiare la propria automobile o scooter in corso Italia, in via Imbriani, in via san Lazzaro come pure in via della Zonta, via Diaz, via Cadorna, via di Cavana e in via Madonna del mare.