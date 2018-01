Al via i saldi invernali, Rigutti: «Numeri positivi. No alle promozioni a ridosso della partenza»

Stanno per iniziare i tanto attesi saldi invernali, al via domani venerdì 5 gennaio ed il vicepresidente provinciale di Confcommercio Franco Rigutti appare ottimista a riguardo, secondo quanto dichiarato sul servizio di Umberto Bosazzi in onda su Telequattro.

Le previsioni secondo i dati nazionali, come spiega il vicepresidente, sono infatti di una spesa di 330 euro a famiglia per il comparto tessili, abbigliamento e calzature, numeri che si accompagnano ad un altro elemento positivo ovvero il mancato aumento dell'iva al 25%, temutissimo da esercenti e consumatori.

A mettere i bastoni tra le ruote alla riuscita dei saldi, secondo Rigutti, sono gli stessi commercianti che troppo spesso a ridosso dell'iniziativa propongono altre promozioni e scontistiche.