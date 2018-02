Salute, effettuata la prima missione dell'elisoccorso notturno in Fvg

La scorsa notte è stata effettuata la prima missione dell'elisoccorso notturno in Friuli Venezia Giulia.

L'attivazione è stata decisa dalla Sala operativa regionale per l'emergenza sanitaria (Sores) alle ore 24 dell'8 febbraio a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile, uscita di strada nei pressi di Aviano. A bordo una sola persona che presentava i requisiti di gravità per far intervenire anche l'eliambulanza.

Come da protocollo, alle operazioni ha collaborato il personale di un'autoambulanza che, intervenuto per primo sul luogo dell'incidente, ha provveduto a prestare i primi soccorsi e stabilizzare il paziente, per poi trasportarlo d'urgenza alla piazzola per l'elicottero predisposta a Maniago.

Da qui il paziente, affetto da grave politrauma, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine, dove si è provveduto ad intubarlo e ventilarlo.

Il servizio di elisoccorso notturno è operativo in Friuli Venezia Giulia dallo scorso primo febbraio, a seguito della attivazione nel comprensorio dell'Aeronautica militare di Campoformido della prima base per Servizio medico di emergenza con elicotteri (Helicopter Emergency Medical Service - Hems) autorizzata in Italia secondo i criteri del nuovo regolamento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac).