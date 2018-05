Castello di San Giusto: tornano i matrimoni alla sala Caprin

Visita sopralluogo questa mattina (mercoledì 23 maggio) del sindaco Roberto Dipiazza, accompagnato dall'assessore alle Risorse Umane e Servizi al cittadino Michele Lobianco, alla rinnovata e risanata sala “Giuseppe Caprin” del Castello di San Giusto, che diventa un prezioso e suggestivo spazio in grado di ospitare le cerimonie.

«Grazie all'impegno e al lavoro del personale comunale - ha spiegato l'assessore Michele Lobianco - questa sala è stata perfettamente restaurata, ma soprattutto riallestita con nuove stoffe, per diventare una sala delle cerimonie a tutti gli effetti, dove sono stati celebrati già due matrimoni. È stato un intervento particolarmente efficace che da una parte valorizza ulteriormente il patrimonio storico e culturale del Comune di Trieste e dall'altra offre a tutti cittadini interessati una sala cerimonie di valore e prestigio, particolarmente adatta per suggellare i momenti solenni della propria vita».

Soddisfazione per quanto fatto è stata espressa dal sindaco Roberto Dipiazza che nel corso della visita sopralluogo ha incontrato e si è intrattenuto con i dipendenti comunali, esprimendo loro gratitudine per l'impegno profuso e il positivo risultato raggiunto. «La sala cerimonie Caprin - ha detto Dipiazza - sarà sicuramente apprezzata da tanti. Diventa un nuovo recuperato spazio a servizio di tutte quelle persone che vogliono vivere un momento indimenticabile in un luogo storico e bello come il Castello di San Giusto».

Oltre alla sala “Tergeste” di piazza Unità d'Italia e alla “Bobi Bazlen” di palazzo Gopcevich, ora anche la sala “Giuseppe Caprin” del Castello di San Giusto diventa quindi un prestigioso spazio in più a servizio della città, dove poter celebrare e vivere le proprie cerimonie.