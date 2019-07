Raffica di furti nel fine settimana, forzate 4 macchine e rubata una cassaforte

Raffica di furti nelle notti dell'ultimo fine settimana sul territorio della provincia di Trieste. In tutti i casi la Polizia di Stato sta indagando per individuare gli autori dei gesti criminosi. Ma andiamo con ordine. Nelle notti del weekend appena passato nel rione di San Luigi erano in programma le ultime giornate della diciottesima edizione della manifestazione sportiva denominata Crese Cup. Moltissime le persone che vi hanno partecipato arrivando fino al campo di via Felluga chi in macchina, chi a bordo di mezzi a due ruote.

Ladri in azione nel rione di San Luigi

Proprio nella zona del campo da calcio la Polizia di Stato ha registrato ben quattro furti. Ignoti infatti avrebbero infranto i finestrini di due autovetture posteggiate in sosta in via Biasoletto, la strada che dall'Orto Botanico si incunea in direzione del rettangolo verde. I presunti malviventi avrebbero sottratto gli effetti personali trovati all'interno delle automobili. Altri due furti poi si sono registrati poco distante da via Biasoletto.

Il terzo infatti si è registrato proprio in via Felluga - anche in questo caso sono stati sottratti alcuni effetti personali - mentre il quarto ed ultimo, è stato denunciato alla Polizia in campo San Luigi, a pochi metri dall'Orto Botanico. Infine l'ultimo furto segnalato è quello subìto da una ditta di servizi ecologici con sede in via del Ponticello, nel rione di Servola. Nell'occasione, i ladri si sono introdotti all'interno degli uffici forzando il cancello carraio d'ingresso, infrangendo una finestra e rubando una cassaforte appoggiata sul pavimento del sottoscala.

Per tutti i cinque furti sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.