"San Nicolò si mette in moto" regala un sorriso ai bimbi e un saluto ai "Figli delle stelle" (FOTO E VIDEO)

Una piazza Unità gremita, festante e soprattutto rombante ha accolto centinaia di bolidi a due ruote in occasione della manifestazione "San Nicolò si mette in moto", promosso dal circolo ricreativo Tommasi della Polizia Locale di Trieste. Il santo ha consegnato regali ai bambini meno fortunati della città sul tradizionale sidecar, accompagnato da un ampio codazzo di motociclisti, che hanno raggiunto alcuni centri per minori della città: la Casa famiglia Gesù Bambino, la Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin e due case di accoglienza per ragazze madri. Toccante il passaggio effettuato nel pomeriggio in Questura per ricordare i "figli delle stelle", gli agenti Rotta e Demenego, morti nella sparatoria del 4 ottobre.

Rngraziamenti

San Nicolò si mette in moto ha raggiunto la sua 23esima edizione con il contributo generoso ed entusiasta di tantissimi enti ed organizzazioni coinvolti dalla Polizia Locale, che insieme hanno raccolto qusi 24mila euro. Si ringraziano, in particolare, Acegas-Aps-Amga, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (118), Carabinieri, Corpo Forestale Regionale, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato (Polizia Ferroviaria, Polizia Marittima, Polizia Stradale, Scuola di Polizia, Polizia di Frontiera), Polizia Penitenziaria, Trieste Trasporti, Vigili del fuoco, e i più grandi gruppi motociclistici della provincia (oltre a molte piccole e grandi aziende e negozi locali). Presenti anche alcuni rappresentanti della Polizia Slovena.

