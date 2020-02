Meno “like”, più amore: San Valentino al LifeClass di Portorose

Quanto tempo dedicate ogni giorno ai vostri cari? Secondo alcuni dati, l’utente medio trascorre su internet almeno 6,5 ore al giorno, ossia oltre 100 giorni all’anno, un quarto della propria vita. Questa cifra non sarebbe tanto sorprendente, se non la paragonassimo a un’altra statistica: il tempo medio trascorso con i propri cari, infatti, viene stimato intorno a soli 37 minuti al giorno. La buona notizia è che possiamo fare qualcosa per rimediare. Un primo passo può essere cercare di dedicare più tempo alle persone amate e a noi stessi, riducendo il tempo trascorso su internet. Ecco qualche idea su cosa fare invece di passare il tempo a mettere “like”:

1. Corsa sul lungomare, 45 minuti

Effetti sul benessere:

Previene le malattie cardiovascolari

Scioglie il grasso superfluo

Rafforza i muscoli

2. Coccole thailandesi per due, 70 minuti



Effetti sul benessere:

Rilassano il corpo e la mente

Eliminano i nodi lungo la colonna vertebrale

3. Aquagym o corso di yoga, 30 minuti

Effetti sul benessere:

Aumenta le risorse di energia

Modella il corpo

4. Cena gourmet, 2 ore a soli 28,00€ / persona

Effetti sul benessere:

Delizia il palato

Rafforza il legame tra i partner

Fa sentire le farfalle nello stomaco

5. Ballo con musica dal vivo, 1 ora

Effetti sul benessere:

Migliora la postura

Mantiene le ossa sane

Dona allegria 😊

L'amore non deve essere limitato a una data sul calendario. Ogni giorno è buono per innamorarsi!

