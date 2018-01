Sanità: annullato dal Tar bando AsuiTs da 127 milioni di euro

Il Tar regionale ha colto il ricorso che la Manutencoop Spa di Bologna aveva presentato contro l'AsuiTs in merito a un bando per un appalto da 127 milioni di euro sulla gestione di impianti di efficienza energetica negli ospedali cittadini. Come riferisce il Tgr Fvg, l'azienda aveva infatti preferito la società Siram di Roma in quanto la proposta di quest'ultima era stata giudicata di pubblico interesse.

La vicenda si sviluppa in due fasi: la prima è quella della proposta avanzata da entrambe le società all'azienda sanitaria, poi la redazione da parte dell'azienda stessa del bando, che prevede un'agevolazione verso la società che avanza una proposta considerata di pubblico interesse. Entrambi i passaggi sono stati impugnati dalla Manutencoop e il 24 gennaio al tar ci sarà un'udienza di merito riguardante solo il bando, che scadrà il 28 febbraio. Ora è molto probabile che il bando sia sospeso o rifatto. L'azienda triestina ha intanto reso noto che itende presentare ricorso. l'appalto non è tuttavia connesso con la ristrutturazione dell'ospedale di Cattinara.