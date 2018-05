Sanità: Asuits smentisce la chiusura del Centro Prime Cure dell’Ospedale Maggiore

Come ogni anno l’ASUITs, in accordo a quanto previsto dal Contratto Collettivo vigente, ha predisposto il piano ferie 2018 basandosi sui criteri di riferimento che prendono in considerazione la garanzia della fruizione del congedo ordinario estivo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e il mantenimento del Servizio ai cittadini garantendo i livelli assistenziali e di attività.

La Direzione di ASUITs, al fine di condividere la miglior risposta nel rispetto dei criteri di riferimento, seguirà i passaggi previsti dalla normativa. Il piano ferie verrà presentato e discusso lunedì 14 p.v. in seno al Collegio di Direzione Aziendale, organo che esprime pareri sui processi riorganizzativi concorrendo alla definizione e attuazione delle decisioni aziendali Seguirà martedì 15 l’incontro, come già calendarizzato, con le Organizzazioni Sindacali del Comparto e successivamente anche con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica.

Raggiunto l’accordo, che terrà conto delle migliori soluzioni per i Servizi e i cittadini, verrà data informazione ufficiale alla stampa.