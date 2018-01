Sanità, Telesca: «Dal 118 nessuna interruzione del servizio in Sores»

L’assessore regionale alla Salute Sandra Telesca, informata dai responsabili della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) di Palmanova, smentisce categoricamente qualsiasi illazione di tono allarmistico su una presunta interruzione del servizio che risponde al numero di 118, che si sarebbe manifestata nella giornata di ieri.

«Nel pomeriggio di ieri – rende noto Telesca - vi è semplicemente stato un problema tecnico che si è manifestato alle 14.05 e in cinque minuti è stato risolto senza intoppi. Durante questo breve arco di tempo è stata attivata, come da prassi consolidata, una procedura di back up, ampiamente rodata. Pertanto anche ieri l’attività di emergenza sanitaria non ha subito interruzioni e si è svolta in assoluta regolarità, senza alcun disservizio».

Per Telesca «notizie di questo genere, oltre a preoccupare in maniera del tutto immotivata i cittadini, sembrano voler mettere in dubbio anche la professionalità del personale che opera nella struttura. Si tratta di tanti professionisti qualificati e opportunamente formati in questo settore, che garantiscono un servizio di giorno e di notte, per 365 giorni all’anno, con turni molto impegnativi. Professionisti a cui non vanno addossate responsabilità, a maggior ragione – conclude - quando certe notizie sono del tutto prive di fondamento e divulgate irresponsabilmente».