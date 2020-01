Cade dal tetto di casa a Santa Croce, 59enne grave a Cattinara

Un uomo nato nel 1961 è caduto dal tetto di un casa in zona Santa Croce da un'altezza di circa sei metri riportando un forte trauma cranico che ha costretto i sanitari del 118 intervenuti sul posto a trasportarlo in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Il grave episodio è avvenuto poco prima delle 16 di oggi 3 gennaio. L'uomo era salito sul tetto grazie ad una scala e, per cause ancora da accertare, è caduto a terra. Subito dopo il violento impatto con il suolo sono arrivati sul luogo dell'incidente i sanitari che l'hanno prontamente intubato e stabilizzato.

La vittima si trova ora in rianimazione presso l'ospedale di Cattinara. La notizia è in aggiornamento.