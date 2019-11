Santa Maria Maggiore, la parrocchia chiede l'aiuto dei triestini per il restauro

La chiesa di santa Maria Maggiore ha bisogno di essere restaurata e per farlo, la parrocchia e la Confraternita della Madonna della Salute hanno dato il la ad una sottoscrizione popolare per far risplendere il tempio dei gesuiti attraverso l'aiuto dei triestini. Secondo l'agenzia di stampa Adn Kronos "la Soprintendenza delle Belle Arti nel periodo 2011-2013 ha coordinato una serie di saggi stratigrafici finalizzati alla progettazione di un restauro complessivo",ravvisando "l'esigenza di mettere in atto ogni necessario ogni intervento conservativo degli interni della chiesa per la salvaguardia e la valorizzazione delle decorazioni".

Il restauro della chiesa, che nel 2011 era stata decretata Santuario Diocesano dal vescovo di Trieste monsignor Giampaolo Crepaldi, avverrà ad opera dell'architetto Gianluca Paron sulla base di nove lotti di progetto. La lunga durata del progetto è il risultato, si legge nel lancio d'agenzia "anche per la difficoltà di reperire i fondi necessari".

Come contribuire

E' possibile supportare o con contributo diretto all'interno della chiesa o con versamento bancario alle coordinate IT 70 Z 03075 02200 CC8500794112. La chiesa di Santa Maria Maggiore, che è uno dei più importanti monumenti barocchi presenti a -highlighted">Trieste, è legata alle vicende della presenza in città della Compagnia di Gesù. La sua costruzione si deve infatti ai padri gesuiti Giuseppe Mezler e Gregorio Salateo, che giunti a -highlighted">Trieste nel 1619 dalla Boemia, si adoperarono per stabilirvi l'Ordine della Compagnia di Gesù, inserendosi nella vita della Chiesa locale in un momento religiosamente delicato per l'influenza in queste terre della Riforma protestantica.