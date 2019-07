Vaccini, Santoro (PD): "FVG sotto soglia, Fedriga faccia invito pubblico"

"Fedriga la smetta di esitare o di essere poco chiaro quando parla di vaccini, perché le sue parole hanno comunque una grande eco e seguito: faccia un invito pubblico a vaccinare i figli, magari in una delle sue famose dirette Facebook. Dovrebbe preoccupare anche lui sapere che la nostra regione ha una copertura vaccinale insufficiente". Lo afferma la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro commentando i nuovi dati del Ministero della Salute, da cui si ricava che il Friuli Venezia Giulia, assieme a Marche, Sicilia e Veneto, ha mancato il raggiungimento dell'obiettivo del 95% per la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia, in tutte le fasce d'età considerate.

"Non bisognava abbassare la guardia"

"Grazie agli sforzi del centrosinistra in regione, che ha promosso l'informazione nei punti nascita e aperto una casella di posta dedicata, e alla legge Lorenzin la copertura ha cominciato a crescere, ma bisognava insistere e non abbassare la guardia".