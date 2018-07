Sanzionati 2 locali nel weekend, controllate 119 persone

Due locali sanzionati nel weekend dagli operatori della Questura e della Polizia locale: il primo nel rione di San Giacomo, il cui titolare è stato sanzionato per il numero di telefono di reperibilità non corretto, e il secondo in piazza Goldoni, sanzionato amministrativamente per difformità nell’occupazione del suolo pubblico.

La zona

Nello scorso fine settimana gli operatori della Questura e della Polizia Locale hanno concentrato la loro attenzione soprattutto sulle piazze e sui locali di ristorazione più affollati del centro città, lungo l’asse piazza Ponterosso-via Diaz-via Torino.

I numeri

Sono state controllate 119 persone, di cui 31 con precedenti di Polizia; 22 i controlli amministrativi effettuati presso locali di ristorazione e di animazione.

Prossimi giorni

Anche nei prossimi giorni proseguiranno questi controlli che hanno la finalità di prevenire, di sanzionare e reprimere condotte che mettono a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.