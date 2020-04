Positivo al coronavirus esce di casa e viene denunciato, altre 70 sanzioni ieri

Sanzionate 70 persone nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, in cui sono state controllate complessivamente dalle forze dell'ordine 1005 persone. Circa il 7% dei controlli hanno portato a una sanzione o a una denuncia, percentuale quasi dimezzata rispetto ai dati raccolti il giorno prima, ossia la domenica delle palme. In questo caso erano state multate 68 persone, circa il 15% dei 454 controllati. Nelle ultime 24 ore una persona è stata anche denunciata per essere uscita di casa anche se positiva al Coronavirus e quindi ha violato la quarantena commettendo reato penale. Una sola denuncia anche sotto la voce "altri reati", Sono state invece 316 le attività o esercizi commerciali controllati ma nessuno è stato multato. I dati sono relativi ai controlli da parte di tutte le forze dell'ordine.

I dati totali a Trieste

In tutto, a partire dall'11 marzo, sono state controllate a Trieste e provincia 18275 persone e 979 sono state sanzionate. 49 il totale delle denunce per falsa dichiarazione sull'identità o sulle qualità personali proprie o altrui, ai sensi degli articoli 495 e 496 del codice penale.

I dati di ieri in regione

Ieri sono state controllate in tutto il Fvg 4414 persone, di cui 244 sanzionati (poco più del 5%). Un'unico caso (quello di Trieste) di violazione della quarantena e sei persone denunciate per "altri reati". 1664 gli esercizi commerciali controllati, uno dei quali è stato sanzionato per violazione delle norme anti contagio.