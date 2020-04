Coronavirus, aumentano le sanzioni: in un giorno 38 persone e due esercizi commerciali

Sono state 38 le persone sanzionate ieri per aver infranto le misure anti contagio da Covid 19, su un totale di 741 controlli. Ieri, martedì 31 marzo, le persone sanzionate sono state 28, e oggi si registra un aumento di un punto percentuale sul totale dei controlli. Se ieri la percentuale si attestava intorno al 4%, infatti, oggi supera il 5%. Sanzionati anche due esercizi commerciali (su 259), in un caso si trattava di un locale a San vito che continuava a servire bevande, e che è stato sanzionato dalla Polstrada. Altre quattro persone sono state denunciate per altri reati, non collegati alle misure anti coronavirus. Il numero di sanzioni è comunque in linea con i dati totali raccolti dall'11 marzo fino ad oggi: su 13476 persone controllate ne sono state denunciate 666, più 47 denunciate per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. I risultati comprendono il lavoro di tutte le forze dell'ordine.

